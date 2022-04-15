В каждой больнице оккупированного Херсона открыли пункт выдачи лекарств, - мэр
Во всех больницах временно оккупированного Херсона открыли пункты выдачи лекарств, привезенных волонтерами
Об этом сообщил мэр Херсона Игорь Колыхаев .
"Теперь в каждой городской больнице открыт пункт выдачи лекарств, доставленных с помощью волонтерских организаций. Но. Когда препарат будет в наличии, вы получите его в пункте выдачи больницы, указав направление своего врача", - пояснил он.
По словам мэра, иначе этот механизм не будет работать, и если хочется остановить завышение цен и спекуляцию, нужно все делать так. Игорь Колыхаев призвал горожан не угрожать врачам, если у них нет нужных препаратов.
"Мы заинтересованы в том, чтобы все вы были живы и здоровы, поэтому будем стараться делать эту работу как можно лучше. Но помогите и вы нам: уберите эмоции и агрессию, давайте оставаться людьми. Всем тяжело. Если вдруг по каким-то причинам вы не нашли понимания со своим семейным врачом, обращайтесь к заведующему поликлиникой или директору больницы", - отметил мэр.
Пункты выдачи медпрепаратов работают с 8:00 до 15:00.
КНП ХГКБ им. А. и О. Тропиных:
- поликлиника №1 (ул. Комарова, 2, каб. №20);
- детская поликлиника №1 (ул. Комарова, 2, каб. №15);
- детская поликлиника №2 (просп. строителей, 20, каб.204);
- детская поликлиника №3 (проезд Береговой, 3, каб.4 (2 эт.);
- Камышанская амбулатория (Камышаны, ул.Нижняя, 85, каб.5).
- первый этаж поликлиники №1, профотделение (есть указатель).
- поликлиника №1, пункт прививок (Ушакова, 21);
- поликлиника №3, пункт прививок (200 лет Херсона, 25).
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