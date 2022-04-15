В каждой больнице оккупированного Херсона открыли пункт выдачи лекарств, - мэр

Об этом сообщил мэр Херсона Игорь Колыхаев .



"Теперь в каждой городской больнице открыт пункт выдачи лекарств, доставленных с помощью волонтерских организаций. Но. Когда препарат будет в наличии, вы получите его в пункте выдачи больницы, указав направление своего врача", - пояснил он.



По словам мэра, иначе этот механизм не будет работать, и если хочется остановить завышение цен и спекуляцию, нужно все делать так. Игорь Колыхаев призвал горожан не угрожать врачам, если у них нет нужных препаратов.



"Мы заинтересованы в том, чтобы все вы были живы и здоровы, поэтому будем стараться делать эту работу как можно лучше. Но помогите и вы нам: уберите эмоции и агрессию, давайте оставаться людьми. Всем тяжело. Если вдруг по каким-то причинам вы не нашли понимания со своим семейным врачом, обращайтесь к заведующему поликлиникой или директору больницы", - отметил мэр.



Пункты выдачи медпрепаратов работают с 8:00 до 15:00.



КНП ХГКБ им. А. и О. Тропиных:

поликлиника №1 (ул. Комарова, 2, каб. №20);

детская поликлиника №1 (ул. Комарова, 2, каб. №15);

детская поликлиника №2 (просп. строителей, 20, каб.204);

детская поликлиника №3 (проезд Береговой, 3, каб.4 (2 эт.);

Камышанская амбулатория (Камышаны, ул.Нижняя, 85, каб.5).

первый этаж поликлиники №1, профотделение (есть указатель).

поликлиника №1, пункт прививок (Ушакова, 21);

поликлиника №3, пункт прививок (200 лет Херсона, 25).

"При посещении пунктов следует предоставить амбулаторную карточку с записью назначения врача или выдержку из истории болезни при длительном применении медикаментов в случае хронической болезни", - добавил Игорь Колыхаев.

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