В каждом регионе РФ создают по батальону, а в Нижнем Новгороде набирают корпус из 15 тыс. бойцов, – ГУР
Россия продолжает создание новых армейских батальонов и корпусов для продолжения боевых действий против Украины
Об этом Главное управление разведки МО Украины сообщило в Telegram .
"Первое, что касается этих так называемых добровольческих батальонов. Это новый подход, который РФ начала совсем недавно. Месяц назад около 50 субъектов РФ получили приказ о формировании батальонов численностью 500-600 человек. Мы четко знаем, что на сегодняшний день уже сформировано 8 батальонов. Планируется сформировать до конца месяца еще 8 батальонов. В каждом регионе, в том числе в Крыму, Москве, Санкт-Петербурге будет такой батальон", – рассказал представитель ГУР Вадим Скибицкий.
Также Скибицкий заявил, что процесс формирования российских батальонов проходит через военноматы и находится под контролем государства. По информации военной разведки Украины, Россия формирует еще один корпус в Нижегородской области – это от 10 до 15 тысяч человек.
"Там идет и формирование, и боевое согласование, и другие вопросы, касающиеся создания нового объединения. И мы не исключаем, что этот корпус будет переброшен на нашу территорию. Российское руководство пытается упорядочить процесс создания "добровольческих формирований" для того, чтобы они имели мощные наступательный и оборонный потенциалы и могли бы действовать как те батальонные тактические группы, которые были нами разгромлены. Это большие потери для РФ, ведь это были отборные, наиболее боеспособные и опытные подразделения", - отметил представитель ГУР МО Украины.
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