В каждом райцентре Украины будут работать центры вакцинации, - Ляшко
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что центры вакцинации от COVИD-19 откроют в каждом районном центре страны
Об этом он сказал во время брифинга, передает "Интерфакс-Украина".
"Поручено открыть прививочные центры в каждом районном центре", - сказал он.
Ляшко отметил, что сейчас в инфраструктуру кампании вакцинации от COVID-19 включены 3127 кабинетов вакцинации, 200 вакцинации центров, работают 800 мобильных вакцинации бригад.
"Мы должны готовиться к потенциальному росту заболеваемости, который может быть вызван штаммом "Дельта", - сказал он.
- Напомним, что 81 015 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 19 июля 2021 года.
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