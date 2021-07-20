В каждом райцентре Украины будут работать центры вакцинации, - Ляшко

Об этом он сказал во время брифинга, передает "Интерфакс-Украина".



"Поручено открыть прививочные центры в каждом районном центре", - сказал он.



Ляшко отметил, что сейчас в инфраструктуру кампании вакцинации от COVID-19 включены 3127 кабинетов вакцинации, 200 вакцинации центров, работают 800 мобильных вакцинации бригад.



"Мы должны готовиться к потенциальному росту заболеваемости, который может быть вызван штаммом "Дельта", - сказал он.

Напомним, что 81 015 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 19 июля 2021 года.