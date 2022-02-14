В каждом районе Киева создали комиссии по эвакуации населения, - Кличко
В Киеве на уровне КГГА создали специальные комиссии по эвакуации населения в случае чрезвычайной ситуации
Об этом 14 февраля набрифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, план эвакуации определяет местонахождение сборных пунктов, количество необходимого транспорта и районы для размещения населения.
Как отметил городской голова, всего в фонд защитных сооружений гражданской защиты входят более 500 хранилищ, расположенных на объектах критической инфраструктуры и предназначенных для защиты рабочей смены.
Кроме того, входят около 4500 сооружений двойного использования (подземных паркингов и переходов, углубленных станций метро, подвалов и полуподвалов). Карта с их местоположением можно просмотреть по ссылке .
- Напомним, что Виталий Кличко рассказал , какую помощь по организации подготовки резервистов оказывают в Киеве.
- С 4 февраля заработала "горячая линия" Командования Сил территориальной обороны ВСУ, которая будет отвечать на вопросы украинцев.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал , что военной подготовки резервистов и терробороны, при достижении необходимых условий, могут начать в марте.
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