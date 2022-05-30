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В каждом порту мародеров будет ждать Интерпол с ордером на арест, - Подоляк о судах, которые вывозят краденое украинское зерно в Сирию

30 мая, 2022 понедельник
19:47
Экономика Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина найдет моряков, участвующих в вывозе похищенного Россией на оккупированных территориях зерна

Об этом он написал в Twitter .

"Россия продолжает вывозить в Сирию кровавое украинское зерно. Каждый моряк, участвующий в схеме и помогающий реализовывать имущество, приобретенное преступным путем, будет идентифицирован и подан в международный розыск. В каждом порту мира мародеров будет ждать Интерпол с ордером ареста", - отметил Подоляк.

  • По данным CNN, новые спутниковые снимки Maxar показывают, что российское грузовое судно, полное зерна, угнанное с украинских ферм, прибыло в сирийский порт Латакии. Это второй его рейс за последний месяц.

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Украина
зерно
война с Россией
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