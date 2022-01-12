В каждом клубе есть как минимум два игрока-гея, но если расскажешь об этом - все кончено, - знаменитый футболист МЮ
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Патрис Эвра рассказал о гомосексуалистах в футболе
Об этом сообщает Marca.
По словам Эвры, в мире футбола лучше не признаваться, что ты гей, иначе это будет концом карьеры.
"Если в мире футбола говоришь, что ты гей, все кончено. Когда я был в Англии, к нам привели человека, чтобы он рассказал команде о гомосексуализме. Некоторые одноклубники сказали: это против моей религии. Если в этой раздевалке есть гомосексуал, он должен уйти. Тогда я сказал: "Все заткнулись". Я играл с футболистами, которые были гомосексуалами. В каждом клубе есть как минимум два игрока с гомосексуальной ориентацией", - рассказал Патрис Эвра.
В 2019 году Эвра завершил профессиональную футбольную карьеру. Француз выступал за "Манчестер Юнайтед", "Вест Хэм", "Монако", "Ниццу", "Марсель" и "Ювентус".
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