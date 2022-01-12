В каждом клубе есть как минимум два игрока-гея, но если расскажешь об этом - все кончено, - знаменитый футболист МЮ

Об этом сообщает Marca.



По словам Эвры, в мире футбола лучше не признаваться, что ты гей, иначе это будет концом карьеры.



"Если в мире футбола говоришь, что ты гей, все кончено. Когда я был в Англии, к нам привели человека, чтобы он рассказал команде о гомосексуализме. Некоторые одноклубники сказали: это против моей религии. Если в этой раздевалке есть гомосексуал, он должен уйти. Тогда я сказал: "Все заткнулись". Я играл с футболистами, которые были гомосексуалами. В каждом клубе есть как минимум два игрока с гомосексуальной ориентацией", - рассказал Патрис Эвра.

В 2019 году Эвра завершил профессиональную футбольную карьеру. Француз выступал за "Манчестер Юнайтед", "Вест Хэм", "Монако", "Ниццу", "Марсель" и "Ювентус".