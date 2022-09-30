В казарме под Новоайдаром погибли более 50 оккупантов, - Гайдай
В казарме под Новоайдаром во временно захваченной Луганской области погибли более 50 военных России
Об этом начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в Telegram .
"В казарме под Новоайдаром погибли более 50 военных РФ, больницы Старобельска переполнены ранеными", – отметил Гадай.
Согласно его словам, между тем оккупационные власти рапортуют об очередных «успехах» в строительной сфере. Якобы, на территории "ЛНР" регионами РФ при координации минстроя уже восстановлена 51 школа и 21 детский сад.
Все эти школы расположены на оккупированной в 2014 году части Луганщины или в захваченных населенных пунктах в первые дни вторжения 2022 года, где в течение двух последних лет многие школы и детсады восстановили по программе Президента Зеленского «Большое строительство».
"В то же время, наголову разрушенных Попасной, Горном, истерзанных Рубежном, Северодонецке и Лисичанске не восстановлено еще ни одного учебного заведения. Там недостаточно заменить табличку с названием и подчиненностью учебного заведения - нужны большие деньги", - написал он.
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