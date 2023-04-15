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В Казани произошел мощный взрыв недалеко от танкового полигона, - СМИ

15 апреля, 2023 суббота
15:20
Мир

В южной части Казани, столица Татарстана, виден черный столб дыма, местные жители сообщают о взрывах на танковом полигоне

Об этом пишет InKazan.

Представители ведомства ГУ МЧС России по Татарстану заявили редакции издания, что в экстренные службы не поступало никаких сообщений о взрывах, "хлопках" или возгорании в южной части города.

Однако корреспондент сообщает о черном столбе дыма, а местные жители утверждают, что слышали громкие "хлопки" в районе Танкового полигона в южной части города. Некоторые заявили, что слышали два громких грохота с длительным перерывом.

  • Напомним, Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил , что Украина не знает, что является причиной взрывов в ряде регионов России: "мы же не видим, кто там дебоширит".
  • В субботу, 8 апреля, в Севастополе во временно оккупированном Крыму был слышен громкий взрыв
Россия
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