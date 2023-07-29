В Казани бурлит ураган: сносит крыши, деревья и опоры ЛЭП

Об этом сообщает пропагандистское издание Russia Today.

В Казани порывы ветра достигают более 30 м/с. Синоптики прогнозируют, что погода стабилизируется только к утру. Жителей призывают не выходить на улицу.

В сети распространяются фото и фотографии, где видно, что ураган сносит заборы, деревья, опоры ЛЭП (линий электропередач) и крыши домов.

Фото: Telegram

Ураган в Казани: видео