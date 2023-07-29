В Казани бурлит ураган: сносит крыши, деревья и опоры ЛЭП
Вечером субботы, 29 июля, в российской Казани бурлит мощный ураган
Об этом сообщает пропагандистское издание Russia Today.
В Казани порывы ветра достигают более 30 м/с. Синоптики прогнозируют, что погода стабилизируется только к утру. Жителей призывают не выходить на улицу.
В сети распространяются фото и фотографии, где видно, что ураган сносит заборы, деревья, опоры ЛЭП (линий электропередач) и крыши домов.
Фото: Telegram
Ураган в Казани: видео
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