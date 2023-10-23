В Казани арестовали журналистку Радио Свобода, прилетевшую в РФ по семейным делам

Об этом сообщает проект Радио Свобода "Idel.Реалии".

Отмечается, что заседание суда состоялось в закрытом для печати режиме. Журналистке назначили срок ареста на один месяц 17 суток, то есть до 5 декабря 2023 года.

Курмашев был задержан 18 октября. Тогда ее подозревали в невыполнении установленного законодательством РФ обязанности о представлении в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иноагентов.

В то же время минюст РФ по своей инициативе не включал журналистку в реестр. Это первое уголовное дело по этой статье в России, возбужденное против журналиста. Курмашова своей вины не признает.

Позже ее отправили в изолятор временного содержания. В пятницу, 20 октября, суд должен был избрать ей меру пресечения. На заседании следователь просил отправить журналистку в СИЗО, однако представитель прокуратуры предложил продлить срок задержания еще на 72 часа. Судья удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Что известно об Алсе Курмашеве

Алсу Курмашева – гражданка США и России, проживающая в Чехии со своим мужем и детьми. В середине мая она приехала в Россию по семейным обстоятельствам. Силовики задержали ее в казанском аэропорту 2 июня, когда журналистка ждала рейс домой. У Курмашевой изъяли американский и русский паспорта. Впоследствии суд в Казани оштрафовал ее за то, что она якобы не уведомила российские власти о втором гражданстве.

На задержание журналистки отреагировали в мировом сообществе. Заявление о задержании Курмашевой опубликовали в Управлении ООН по правам человека.

19 октября Специальная платформа Совета Европы по защите журналистов опубликовала уведомление о задержании журналистки. В международной структуре ожидают ее увольнения и снятия с нее всех обвинений.

Задержание журналистки осудили и в ЕС.

"Россия обязана придерживаться своих международных обязательств в области прав человека, включая свободу выражения мнений", - заявил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.

Кроме того, представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что "для нас нет более важного приоритета, чем безопасность граждан США за пределами страны".

"Мы знаем сообщения о задержании в России Алсу Курмашевой. Российские власти нас до сих пор не сообщили об этом аресте. Но мы следим за этим случаем с мая, когда власти РФ конфисковали у нее паспорта, чтобы они не могли оставить Россию. До сих пор мы не говорили о детали нашей работы по этому делу публично, поскольку мы считали, что это не поможет делу, чтобы оно могло покинуть Россию, но, похоже, это очередное преследование со стороны российских властей граждан США, поэтому мы ввели четвертый уровень предупреждения о путешествиях, чтобы американские. граждане ни в коем случае не посещали Россию. У нее двойное гражданство, поэтому российские власти отказывали нам в доступе. Но мы будем искать дополнительную информацию по делу", - прокомментировал Миллер.

В Комитете защиты журналистов (CPJ) также призвали уволить журналистку, задержанную "по надуманным уголовным обвинениям".