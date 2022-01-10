В Казахстане заявили о причастности исламских радикалов к нападениям на правительственные здания

Об этом сообщает Reuters.



В понедельник, 10 января, правительство Казахстана впервые заявило о причастности исламских террористов к насилию во время протестов на прошлой неделе.



"Как показали события в Алматы и ряде других регионов страны, Казахстан подвергся вооруженной агрессии со стороны хорошо скоординированных террористических группировок, обучавшихся за границей", - заявили в МИД Казахстана.



В правительстве отметили, что среди нападавших якобы находились лица, имеющие опыт в зоне боевых действий среди радикальных исламских группировок.



Никаких конкретных групп в министерстве не называли.

Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.

4 января казахские силовики начали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.

Президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью. Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан.

В СМИ появились видео, где можно увидеть "миротворцев" из России, прибывших в Казахстан, охвативший массовые протесты. Российские военные, а именно подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения, прилетели в Казахстан для помощи в подавлении протестов, в которых президент Казахстана видит "террористическую угрозу".

Впоследствии президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ стрелять в митингующих на поражение без предупреждения, а также поблагодарил главу РФ Владимира Путина за "помощь в ликвидации погромов".

10 января Министерство внутренних дел Казахстана сообщило о задержании 7939 человек.

Президент Касим-Жомарт Токаев заявил, что в стране произошла попытка госпереворота, однако в настоящее время конституционный порядок в стране восстановлен.