Об этом сообщает Энергоатом.

Отмечается, что 6 июля около 09:55 местного времени в Жилиойском районе произошел взрыв трубы на месторождении Тенгиз. Запасы этого месторождения оцениваются в 3,2 млрд. тонн.



В результате инцидента два рабочих 1985 года рождения погибли. Еще три человека ранены.



Отмечается, что Казахстан занимает 11 место на планете по объему добычи нефти – 1,7 млн. баррелей в день.

На экспорт при этом идет 89% общего объема, причем подавляющая часть — по трубопроводу, ведущему в Новороссийск.

Крупнейшими покупателями казахстанской нефти в прошлом году стали Италия (17,9 млн. тонн), Нидерланды (8,2 млн. тонн) и Франция (4,5 млн. тонн).

Напомним, Казахстан отказался направлять свои войска для наступления на Украину еще 26 февраля. Впоследствии он вообще объявил о нейтралитете в конфликте. Также страна оказывала гуманитарную помощь Украине и заявила, что не намерена содействовать России в том, чтобы обходить санкции.

6 апреля Токаев подчеркнул , что его страна уважает территориальную целостность Украины.

Затем 17 июня президент Казахстана Касим-Жомарт Токаева публично отказался признать независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР".

А 6 июля Приморский районный суд Новороссийска закрыл важный терминал для экспорта нефти из Казахстана в ЕС. Деятельность терминала была приостановлена на 30 суток. Это был единственный для Казахстана путь экспорта нефти по морю.

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