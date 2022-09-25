В Казахстане задержаны трое россиян, пытавшихся незаконно перейти границу

Об этом сообщает Комитет национальной безопасности Республики Казахстан.

В сообщении говорится, что сами правонарушители заявили, что пытались укрыться от мобилизации на территории РФ.

Как отмечает казахстанский информационный ТГ-канал BASE KZ, у задержанных обнаружили холодное оружие (ножи и топор).

Комитет заявляет, что задержанные будут переданы назад российской стороне.

21 сентября российский президент Владимир Путин объявил о проведении в РФ частичной мобилизации.

На границе с Казахстаном пограничная служба ФСБ отказывает некоторым мужчинам в пересечении границы России в связи с "решением военного комиссариата".

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