В Казахстане задержан экс-глава Комитета национальной безопасности

Такая информация утром субботы, 8 января 2022 года, появилась на официальном сайте ведомства, передает Еспресо.TV .



Его обвиняют в государственной измене (ч. 1 ст. 175 Уголовного кодекса Республики Казахстан).



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Вместе с ним также задержаны "другие лица", имена которых не разглашаются.



Задержание произошло позавчера, 6 января, но было уведомлено об этом только сегодня, 8 января.



При этом озвученная изданием Orda.kz новость об аресте уволенного почти одновременно с Масимовым первого заместителя главы Комитета национальной безопасности республики Самата Абиша, племянника Нурсултана Назарбаева, не подтверждается, но и не опровергается.

Перед этим Массимов был отправлен в отставку за то, что он допустил развертывание нынешних событий в городах Казахстана и в первую очередь в Алматы, где сотрудники КНБ показались восставшим и дали им отобрать их арсенал с оружием.

Масимов считается человеком клана Назарбаева. Он также неоднократно занимал должность главы правительства Казахстана.



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