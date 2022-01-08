В Казахстане задержан экс-глава Комитета национальной безопасности
Снятый с должности бывший глава казахстанской спецслужбы Комитет национальной безопасности (КНБ) Карим Масимов находится в следственном изоляторе
Такая информация утром субботы, 8 января 2022 года, появилась на официальном сайте ведомства, передает Еспресо.TV .
Его обвиняют в государственной измене (ч. 1 ст. 175 Уголовного кодекса Республики Казахстан).
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Вместе с ним также задержаны "другие лица", имена которых не разглашаются.
Задержание произошло позавчера, 6 января, но было уведомлено об этом только сегодня, 8 января.
При этом озвученная изданием Orda.kz новость об аресте уволенного почти одновременно с Масимовым первого заместителя главы Комитета национальной безопасности республики Самата Абиша, племянника Нурсултана Назарбаева, не подтверждается, но и не опровергается.
- Перед этим Массимов был отправлен в отставку за то, что он допустил развертывание нынешних событий в городах Казахстана и в первую очередь в Алматы, где сотрудники КНБ показались восставшим и дали им отобрать их арсенал с оружием.
- Масимов считается человеком клана Назарбаева. Он также неоднократно занимал должность главы правительства Казахстана.
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