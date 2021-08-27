В Казахстане взорвались военные склады: есть жертвы, министр обороны уходит в отставку
27 августа министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев объявил об отставке из-за взрывов на военном складе боеприпасов, в результате которого эвакуировали более 1,2 тыс. человек
Об этом сообщает Радио Азаттык.
Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил о готовности уйти в отставку после взрывов боеприпасов в Жамбылской области, что стало причиной смерти по меньшей мере пятерых военнослужащих. После брифинга в пятницу, 27 августа, Ермекбаев, отвечая на вопрос корреспондента "Азаттык", сказал, что "в первую же минуту после сообщения о взрывах принял решение подать в отставку", и добавил, что окончательное решение примет руководство страны.
Корреспондент казахского отделения "Радио Свобода" - "Радио Азаттык", задавая вопросы о взрывах боеприпасов, отметил, что это второй случай взрывов на военных складах за время, когда Ермекбаев занимал должность министра.
В результате пожара и взрывов на складе инженерных боеприпасов на территории воинской части 28349, в Байзакском районе Жамбылской области, 26 августа погибли пять военнослужащих, сообщил Ермекбаев на брифинге. Связь еще с несколькими военными потеряна, ведутся их поиски.
Десятки человек получили ранения. По данным акимата Жамбылской области, по состоянию на утро пятницы в больницах остаются 28 человек, "практически все они являются военнослужащими воинской части". Шестеро госпитализированных - в тяжелом состоянии.
Из-за взрывов жители трех расположенных рядом с военной частью сел эвакуированы в Тараз и размещены в школах и колледже.
Министерство обороны подтвердило десять взрывов. Ведомство сообщило, что на территории воинской части хранились боеприпасы, доставленные со склада в Арысе, где в 2019 году имел место подобный инцидент. Взрывы в Арысе унесли жизни четырех человек.
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