В Казахстане ввели "критически красный" уровень террористической опасности

Об этом сообщает Vласть.



На всю территорию Казахстана распространился режим антитеррористической операции.



Такое решение принял глава МВД Ермак Сагимбаев, согласовав его с президентом страны Касим-Жомартом Токаевым.



В министерстве заявили, что руководители государственных органов предпринимают меры по стабилизации ситуации в Казахстане и устранению террористической угрозы личности и государству.



По словам первого главы администрации президента страны Даурена Абаева, "миротворцы ОДКБ" занимаются прикрытием и охраной государственных объектов. Они не участвуют в боевых действиях и не ликвидируют протестующих.