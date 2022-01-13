В Казахстане возбудили почти 7 тысяч дел за несоблюдение режима ЧС

Об этом сообщает ORDA .



По состоянию на 13 января в Казахстане с начала режима ЧС возбуждено 6966 административных дел, а на рассмотрении в судах находится 2048 материалов.



К административной ответственности привлечено 4918 человек, из них арестовали 1978.



Оштрафованы 791 человек, еще 2 149 получили предупреждение.



На сегодняшний день расследуется 494 уголовных дела, в том числе 44 - по актам терроризма, 34 - по массовым беспорядкам, 15 - за убийства и другие.



В следственных изоляторах находятся 524 подозреваемых.

Напомним, 5 января на фоне массовых протестов в столице Казахстана Нур-Султани ввели чрезвычайное положение, действующее до 19 января. С 23:00 до 7:00 в городе будет действовать комендантский час.

По состоянию на 11 января количество задержанных протестующих в Казахстане составило 9 900 человек.

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