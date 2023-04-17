В Казахстане в результате взрыва газового баллона обрушился подъезд: есть погибший и пострадавшие
Утром 17 апреля в казахстанском Жанаозене из-за взрыва газового баллона рухнул подъезд в многоквартирном жилом доме
В настоящее время известно об одном погибшем и 12 пострадавших, сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций страны.
Отмечается, что инцидент произошел в понедельник около 5 часов утра в 12-квартирном двухэтажном жилом доме.
"По предварительной причине произошел взрыв газового баллона без горения с обрушением подъезда на площади 150 кв. м (общая площадь дома 600 кв. м)", – уточнили в МЧС.
Отмечается, что пострадали не менее 12 человек, в том числе восемь детей. Из-под завалов извлекли тело погибшего 1994 года рождения.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. В поисково-спасательных работах принимают участие более 300 человек: спасатели, в том числе кинологическое подразделение, военнослужащие Национальной гвардии, местные исполнительные органы, скорая медицинская помощь, полиция.
Также, по информации СМИ, двое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у них 80% и 50% ожогов тела.
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