В Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане из-за аварии исчезло электроснабжение

Об этом сообщает ORDA .



Утром 25 января жители нескольких регионов Казахстана сообщили об отключении электроэнергии и перебоях в работе интернет-связи. Отключения электричества произошли в Алматы, Шимкенте, Таразе и Талдыкоргане. В Алматы остановилось движение троллейбусов, частично остановились поезда. Метро, вокзалы и аэропорт Алматы работают в штатном режиме.



Из-за аварии все аэропорты Узбекистана остановили работу, а в Ташкенте остановилось метро, отключены светофоры, жителей просят без срочной необходимости не выезжать на личном транспорте.



В столице Кыргызстана Бишкеке аэропорт работает не в полном режиме, отключены насосные, подающие воду в дома, не работают светофоры, отключения также в Оше и других городах.



Министерство энергетики Казахстана заявило, что электроэнергия в стране отключилась из-за аварийного дисбаланса, созданного энергосистемами Узбекистана и Кыргызстана.



"В результате произошло аварийное разделение транзита "Север-Восток-Юг Казахстана" с погашением значительной части потребителей Южной зоны Казахстана. Объем ограничений составляет около 1500 мегаватт. В настоящее время системным оператором АО "KEGOC" принимаются меры по ликвидации аварии", - заявили в Минэнерго Казахстана. .



В Минэнерго Узбекистана, напротив, указали, что электричество в стране отключили из-за перебоев с электроэнергией в Казахстане.



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