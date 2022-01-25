В Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане из-за аварии исчезло электроснабжение
В трех странах Центральной Азии произошли массовые отключения электричества из-за аварии в объединенной энергосистеме региона
Об этом сообщает ORDA .
Утром 25 января жители нескольких регионов Казахстана сообщили об отключении электроэнергии и перебоях в работе интернет-связи. Отключения электричества произошли в Алматы, Шимкенте, Таразе и Талдыкоргане. В Алматы остановилось движение троллейбусов, частично остановились поезда. Метро, вокзалы и аэропорт Алматы работают в штатном режиме.
Из-за аварии все аэропорты Узбекистана остановили работу, а в Ташкенте остановилось метро, отключены светофоры, жителей просят без срочной необходимости не выезжать на личном транспорте.
В столице Кыргызстана Бишкеке аэропорт работает не в полном режиме, отключены насосные, подающие воду в дома, не работают светофоры, отключения также в Оше и других городах.
Министерство энергетики Казахстана заявило, что электроэнергия в стране отключилась из-за аварийного дисбаланса, созданного энергосистемами Узбекистана и Кыргызстана.
"В результате произошло аварийное разделение транзита "Север-Восток-Юг Казахстана" с погашением значительной части потребителей Южной зоны Казахстана. Объем ограничений составляет около 1500 мегаватт. В настоящее время системным оператором АО "KEGOC" принимаются меры по ликвидации аварии", - заявили в Минэнерго Казахстана. .
В Минэнерго Узбекистана, напротив, указали, что электричество в стране отключили из-за перебоев с электроэнергией в Казахстане.
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