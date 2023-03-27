В Казахстане усиливают контроль за экспортом товаров в Россию
В понедельник, 27 марта, правительство Казахстана заявило, что потребует от экспортеров подачи дополнительных документов при отправке товаров в Россию
Об этом информирует Reuters.
Это произошло после сообщений о том, что некоторые российские компании используют казахстанских посредников для того, чтобы нарушать санкции Запада. В частности, некоторые казахские предприниматели начали покупать товары, продажу которых в Москве запретили западные страны, и перепродавать их российским фирмам.
Правительство Казахстана в ответ на это пообещало сохранить санкции и объявило о новых правилах, которые вступят в силу с 1 апреля. Они будут применяться к экспорту в рамках возглавляемого РФ Евразийского экономического союза и снизят подпольную торговлю.
"Процедура исключает подачу документов подставными лицами, фальшивыми отправителями или получателями", – говорится в заявлении правительства.
Агентство пишет, что в прошлом году казахстанский экспорт в Россию вырос на четверть. В то же время казахские бизнесмены говорят, что прекращение Турцией параллельного импорта в Россию вызвало новую волну запросов от россиян, искавших товары, которые они не могут приобрести напрямую.
- 27 февраля правительство Казахстана приняло решение закрыть торговое представительство в России.
- 24 марта стало известно, что Казахстан планирует ужесточить контроль за реэкспортом товаров в Россию, чтобы не допустить обход западных санкций.
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