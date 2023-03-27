В Казахстане усиливают контроль за экспортом товаров в Россию

Об этом информирует Reuters.

Это произошло после сообщений о том, что некоторые российские компании используют казахстанских посредников для того, чтобы нарушать санкции Запада. В частности, некоторые казахские предприниматели начали покупать товары, продажу которых в Москве запретили западные страны, и перепродавать их российским фирмам.

Правительство Казахстана в ответ на это пообещало сохранить санкции и объявило о новых правилах, которые вступят в силу с 1 апреля. Они будут применяться к экспорту в рамках возглавляемого РФ Евразийского экономического союза и снизят подпольную торговлю.

"Процедура исключает подачу документов подставными лицами, фальшивыми отправителями или получателями", – говорится в заявлении правительства.

Агентство пишет, что в прошлом году казахстанский экспорт в Россию вырос на четверть. В то же время казахские бизнесмены говорят, что прекращение Турцией параллельного импорта в Россию вызвало новую волну запросов от россиян, искавших товары, которые они не могут приобрести напрямую.