Об этом сообщает Интерфакс.

К министерству пришли около 80 уволенных рабочих нефтесервисной компании "БерАли Мангистау Company" из Жанаозена и потребовали трудоустроить их в другую компанию. Они сказали, что остались без работы из-за того, что их фирма проиграла тендер, и пообещали оставаться у здания министерства, пока их проблема не будет решена. Ночь и весь день они провели на улице.

В КазМунайГазе заявляли, что БерАли Мангистау Company проиграла тендер, протестующим предлагали трудоустройство в другую компанию с сохранением заработных плат. Однако экс-сотрудник "БерАли Мангистау Company" отказались от этих условий, настаивая на отмене результатов тендера.

В компании считают, что требования прибывших в столицу "не подлежат выполнению из-за нарушения принятых правовых процедур".

Вечером во вторник полиция задержала более сотни протестующих. По данным департамента полиции, задержанным грозит арест до 15 суток или штраф за несанкционированный митинг.

Сразу после задержания на центральной площади в городе Жанаозен, откуда родом нефтяники, собралось уже около 2 тыс. человек.

"Активист из Жанаозена Муратбай Жумагалиев сообщил, что к этому моменту на центральной площади города собралось до 2 тысяч человек. Они требуют освобождения задержанных в Астане рабочих", - говорится в сообщении.