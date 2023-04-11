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В Казахстане тысячи человек вышли на протест против задержания рабочих, требовавших трудоустройство

11 апреля, 2023 вторник
21:02
Мир

В Астане задержали рабочих, которые собрались вечером 10 апреля у здания Министерства энергетики Казахстана протестовать против увольнения – в их поддержку начались протесты

Об этом сообщает Интерфакс.

К министерству пришли около 80 уволенных рабочих нефтесервисной компании "БерАли Мангистау Company" из Жанаозена и потребовали трудоустроить их в другую компанию. Они сказали, что остались без работы из-за того, что их фирма проиграла тендер, и пообещали оставаться у здания министерства, пока их проблема не будет решена. Ночь и весь день они провели на улице.

В КазМунайГазе заявляли, что БерАли Мангистау Company проиграла тендер, протестующим предлагали трудоустройство в другую компанию с сохранением заработных плат. Однако экс-сотрудник "БерАли Мангистау Company" отказались от этих условий, настаивая на отмене результатов тендера.

В компании считают, что требования прибывших в столицу "не подлежат выполнению из-за нарушения принятых правовых процедур".

Вечером во вторник полиция задержала более сотни протестующих. По данным департамента полиции, задержанным грозит арест до 15 суток или штраф за несанкционированный митинг.

Сразу после задержания на центральной площади в городе Жанаозен, откуда родом нефтяники, собралось уже около 2 тыс. человек.

"Активист из Жанаозена Муратбай Жумагалиев сообщил, что к этому моменту на центральной площади города собралось до 2 тысяч человек. Они требуют освобождения задержанных в Астане рабочих", - говорится в сообщении.

  • Отметим, что также сегодня, 11 апреля, в Москве проходит встреча Сергея Лаврова со своим казахским коллегой Муратом Нуртлеу. На ней, в частности, речь шла об отказе Казахстана помогать РФ обходить санкции Запада.
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