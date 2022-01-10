В Казахстане снова отключили интернет
В настоящее время интернет в столице республики и Алматы снова недоступен
Об этом сообщает корреспондент "Интерфакс-Казахстан".
В понедельник утром в Алматы впервые за пять дней была возобновлена работа интернета, в столице Казахстана интернет в последние дни также доступен только в первой половине дня.
В настоящее время интернет в столице республики и Алматы снова недоступен. Казахстанские сайты также не доступны за границей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.38
Покупка 27.38Продажа 27.64
-
EUR
Покупка 30.82Продажа 31.27
- Актуальное
- Важное