В Казахстане снова отключили интернет

Об этом сообщает корреспондент "Интерфакс-Казахстан".



В понедельник утром в Алматы впервые за пять дней была возобновлена работа интернета, в столице Казахстана интернет в последние дни также доступен только в первой половине дня.



В настоящее время интернет в столице республики и Алматы снова недоступен. Казахстанские сайты также не доступны за границей.

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