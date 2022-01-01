В Казахстане сгорела новогодняя елка в городе Тараз. Есть видео
На площади Шахристана, что в казахстанском городе Тараз, сгорела новогодняя елка
Это произошло во время празднования в ночь с 31 декабря на 1 января. Информацию подтвердили в акимате (муниципалитете), передает Еспресо.TV .
По информации пресс-службы города, площадь возгорания составляла 15 квадратных метров, елка была искусственной.
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Причиной пожара могло стать короткое замыкание.
Пожар был потушен в 00:20 по местному времени.
К ликвидации пожара были привлечены 14 человек и четыре единицы техники ГНС Жамбылской области.
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