В Казахстане прекратила работу безналичная система оплаты

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Ateo Breaking.



Также сообщается о проблемах в работе применения Национального банка Казахстана. Точные причины сбоя в работе банковской системы неизвестны.

Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.

4 января казахские силовики стали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.

На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку .

В столице Казахстана Нур-Султани ввели чрезвычайное положение.

Крупнейший интернет-провайдер Казахстана "Казахтелеком" отключил интернет по всей стране. Также в Алматы не работает мобильная связь.

Кроме того, наблюдаются проблемы в работе телеканалов.