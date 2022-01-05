В Казахстане прекратила работу безналичная система оплаты
В среду, 5 января, в Казахстане на фоне массовых протестов наблюдаются проблемы в работе банков и системы безналичной оплаты
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Ateo Breaking.
Также сообщается о проблемах в работе применения Национального банка Казахстана. Точные причины сбоя в работе банковской системы неизвестны.
Кроме того, наблюдаются проблемы в работе телеканалов.
- Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
- 4 января казахские силовики стали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.
- На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку .
- В столице Казахстана Нур-Султани ввели чрезвычайное положение.
- Крупнейший интернет-провайдер Казахстана "Казахтелеком" отключил интернет по всей стране. Также в Алматы не работает мобильная связь.
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