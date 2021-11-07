В Казахстане погибли 6 горняков, еще 2 пострадали

На момент аварии в шахте работали 64 человека, из них восемь в забое. В результате аварии пострадали двое и погибли шесть шахтеров, передает Еспресо.TV.



Пресс-служба акима области Жениса Касимбека выложила в сеть список погибших горняков:



Шмидт Виталий Владиславович, 1979 года рождения;



Скитченко Николай Николаевич, 1968 года рождения;



Абдуллин Наиль Рамильевич, 1990 года рождения;



Супрунов Алексей Алексеевич, 1987 года рождения;



Краус Сергей Юрьевич, 1983 года рождения;



Корниенко Сергей Анатольевич, 1971 года рождения.



Пострадавшие работники шахты "Абайская":



Маралбаев Женис Мерекеевич, 1963 года;



Зейналов Элайдин Авез-оглы, 1960 года рождения.



В ДЧС Карагандинской области создана горячая линия в связи с событием на шахте (внезапный выброс газа метана): 8 (7212) 51-11-10, горячая линия – 8 (7212) 51-72-23.



Аким Карагандинской области провел совещание на шахте "Абайская".



Создан оперативный штаб, в который вошли представители компании и госорганов.



Руководство области и компании посещают семьи погибших шахтеров.



По поручению премьер-министра Казахстана Аскара Мамина создана государственная комиссия под руководством министра по ЧС Юрия Ильина, которая выяснит обстоятельства и причины ЧС.



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