В Казахстане погибли 6 горняков, еще 2 пострадали
7 ноября в 08:24 на шахте "Абайска" Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау," в Карагандинской области Казахстана, в забое произошел внезапный выброс угля и газа
На момент аварии в шахте работали 64 человека, из них восемь в забое. В результате аварии пострадали двое и погибли шесть шахтеров, передает Еспресо.TV.
Пресс-служба акима области Жениса Касимбека выложила в сеть список погибших горняков:
Шмидт Виталий Владиславович, 1979 года рождения;
Скитченко Николай Николаевич, 1968 года рождения;
Абдуллин Наиль Рамильевич, 1990 года рождения;
Супрунов Алексей Алексеевич, 1987 года рождения;
Краус Сергей Юрьевич, 1983 года рождения;
Корниенко Сергей Анатольевич, 1971 года рождения.
Пострадавшие работники шахты "Абайская":
Маралбаев Женис Мерекеевич, 1963 года;
Зейналов Элайдин Авез-оглы, 1960 года рождения.
В ДЧС Карагандинской области создана горячая линия в связи с событием на шахте (внезапный выброс газа метана): 8 (7212) 51-11-10, горячая линия – 8 (7212) 51-72-23.
Аким Карагандинской области провел совещание на шахте "Абайская".
Создан оперативный штаб, в который вошли представители компании и госорганов.
Руководство области и компании посещают семьи погибших шахтеров.
По поручению премьер-министра Казахстана Аскара Мамина создана государственная комиссия под руководством министра по ЧС Юрия Ильина, которая выяснит обстоятельства и причины ЧС.
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