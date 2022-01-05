В Казахстане погиб протестующий, США закрывают консульство

Об этом пишет журналист Eurasianet со ссылкой на "Радио Аззатык".



Сообщается о первой жертве среди протестующих в Казахстане.



По его словам, полиция в западном городе Атырау открыла огонь по демонстрантам, одному из них попали в голову, он погиб.



Посольство США сообщило, что 6 января закрывает консульство в Алматы.



Американское представительство призвало своих граждан избегать зон демонстраций и укрытий, не стоять у балконов или окон, и по возможности оставаться дома.