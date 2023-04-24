В Казахстане отменили парад 9 мая
В министерстве обороны Казахстана сообщили, что в этом году проведение военного парада 9 мая не планируется
Об этом информирует Zakon.kz .
Сообщается, что военный парад не будет проводиться в целях экономии бюджета, а также "в связи с необходимостью решения других задач".
"Приоритетна поддержка необходимого уровня боеготовности и мобильности подразделений вооруженных сил Казахстана", - пишет пресс-служба минобороны.
В министерстве пока не упоминают, будут ли проводить другие мероприятия 7 и 9 мая.
Кроме того, в 2022 году в Казахстане тоже не проводили парад по аналогичной причине. В 2020 и 2021 годах парад отменили из-за коронавируса.
- Празднование 9 Мая может разоблачить масштабы потерь РФ в войне против Украины, которые власти пытаются скрыть. Именно поэтому в российских городах массово упраздняют парады.
- Также упразднили парад в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков объяснял это нежеланием "провоцировать Украину".
- Российские власти решили не устраивать в Курске традиционный парад 9 мая: боятся за безопасность участников и зрителей.
- Местные власти российского Белгорода отменили военный парад 9 мая, чтобы не рисковать техникой и людьми.
- В столице РФ не будут проводить праздничные демонстрации к 1 Мая из-за высокого риска террористической угрозы.
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