Об этом информирует Zakon.kz .

Сообщается, что военный парад не будет проводиться в целях экономии бюджета, а также "в связи с необходимостью решения других задач".

"Приоритетна поддержка необходимого уровня боеготовности и мобильности подразделений вооруженных сил Казахстана", - пишет пресс-служба минобороны.

В министерстве пока не упоминают, будут ли проводить другие мероприятия 7 и 9 мая.

Кроме того, в 2022 году в Казахстане тоже не проводили парад по аналогичной причине. В 2020 и 2021 годах парад отменили из-за коронавируса.