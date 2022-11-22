В Казахстане официально объявили о победе Токаева на президентских выборах

В целом, по данным Нурлана Абдирова, проголосовало более 8,3 млн человек, или 69,44% избирателей, передает Zakon.kz .

Как сообщает издание, инаугурация Токаева должна пройти 26 ноября.

Голоса избирателей распределились следующим образом:

Касим-Жомарт Токаев набрал 81,31% голосов;

Жигули Дайрабаев – 3,42%;

Каракат Абден – 2,6%;

Мейрам Кажикен – 2,53%;

Нурлан Ауэсбаев – 2,22%;

Салтанат Турсинбеков – 2,12%.

Графу "против всех" выбрали 5,8% избирателей.

Досрочные президентские выборы в Казахстане прошли 20 ноября 2022 года.

Токаев объявил в Казахстане досрочные выборы президента, реформы и амнистию участников январских протестов. Срок президентских полномочий будет увеличен с пяти до семи лет.

Также Токаев внес изменения в военную доктрину Казахстана. Кроме того, Токаев приказал создать орган управления терробороной в составе армии и разработать меры по потенциальному переводу экономики страны на военное время.

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