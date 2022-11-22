В Казахстане официально объявили о победе Токаева на президентских выборах
Глава Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров на заседании ведомства 22 ноября 2022 года объявил окончательные результаты президентских выборов в стране
В целом, по данным Нурлана Абдирова, проголосовало более 8,3 млн человек, или 69,44% избирателей, передает Zakon.kz .
Как сообщает издание, инаугурация Токаева должна пройти 26 ноября.
Голоса избирателей распределились следующим образом:
- Касим-Жомарт Токаев набрал 81,31% голосов;
- Жигули Дайрабаев – 3,42%;
- Каракат Абден – 2,6%;
- Мейрам Кажикен – 2,53%;
- Нурлан Ауэсбаев – 2,22%;
- Салтанат Турсинбеков – 2,12%.
Графу "против всех" выбрали 5,8% избирателей.
Досрочные президентские выборы в Казахстане прошли 20 ноября 2022 года.
- Токаев объявил в Казахстане досрочные выборы президента, реформы и амнистию участников январских протестов. Срок президентских полномочий будет увеличен с пяти до семи лет.
- Также Токаев внес изменения в военную доктрину Казахстана. Кроме того, Токаев приказал создать орган управления терробороной в составе армии и разработать меры по потенциальному переводу экономики страны на военное время.
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