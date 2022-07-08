В Казахстане не хотят повторения украинского сценария. Токаев сближается с Китаем и Турцией, – политолог Константинова
Политолог-международник Вера Константинова считает, что из-за войны в Украине Россия может потерять свое влияние в Центральной Азии
Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо".
"Мы так часто говорим о геополитике, что забываем о национальных интересах. Национальные интересы Казахстана точно не заключаются в том, чтобы попасть под вторичные санкции, которые будут введены за кооперацию с Российской Федерацией. В то же время для Казахстана важна стабильность и кооперация с другими странами региона ", – объяснила Константинова.
Политолог добавила, что из-за войны войны против Украины Россия начинает терять свое влияние в Центральной Азии.
"Из-за того, что Россия застряла в Украине, другие страны Центральной Азии начинают усиливать свое влияние в регионе. Они уже осуществляют меры, чтобы перераспределить сферы влияния. Однако говорить, что Казахстан начинает разрывать отношения с РФ, пока рано, но такие игроки Как Турция и Китай своего в Центральной Азии не упустят", - добавила Константинова.
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