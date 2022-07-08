Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Мы так часто говорим о геополитике, что забываем о национальных интересах. Национальные интересы Казахстана точно не заключаются в том, чтобы попасть под вторичные санкции, которые будут введены за кооперацию с Российской Федерацией. В то же время для Казахстана важна стабильность и кооперация с другими странами региона ", – объяснила Константинова.

Политолог добавила, что из-за войны войны против Украины Россия начинает терять свое влияние в Центральной Азии.

"Из-за того, что Россия застряла в Украине, другие страны Центральной Азии начинают усиливать свое влияние в регионе. Они уже осуществляют меры, чтобы перераспределить сферы влияния. Однако говорить, что Казахстан начинает разрывать отношения с РФ, пока рано, но такие игроки Как Турция и Китай своего в Центральной Азии не упустят", - добавила Константинова.

6 июля российский суд закрыл основной экспортный маршрут для казахстанской нефти.

8 июля в Казахстане объявили, что выходят из соглашения Содружества Независимых Государств 1995 года о межгосударственном валютном комитете

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb