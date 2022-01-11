В Казахстане назначен новый премьер-министр
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев назначил Алихана Смаилова новым премьер-министром страны
Об этом пишет Tengrinews.kz .
На заседании парламента кандидатуру Алихана Смаилова на пост премьера выдвинул президент. Депутаты его поддержали.
Справка: до 2018 года Алихан Смаилов был помощником президента, в 2018-2019 годах – министром финансов. С 2019 по 5 января 2022 года он занимал должность первого заместителя премьер-министра Казахстана, а 5 января стал временным премьером.
- Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
- 4 января казахские силовики начали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.
- На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку .
- 5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения .
- Президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью. Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан.
- Правительство Казахстана на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин, дизтопливо и сжиженный газ.
- В СМИ появились видео, где можно увидеть "миротворцев" из России, прибывших в Казахстан, охвативший массовые протесты. Российские военные, а именно подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения, прилетели в Казахстан для помощи в подавлении протестов, в которых президент Казахстана видит "террористическую угрозу".
- Впоследствии президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ стрелять в митингующих на поражение без предупреждения, а также поблагодарил главу РФ Владимира Путина за "помощь в ликвидации погромов".
- 10 января Министерство внутренних дел Казахстана сообщило о задержании 7939 человек.
- Посольство Казахстана назвало "вбросом" сообщение о якобы украинском следе в протестах.
- Касим-Жомарт Токаев объявил о завершении миссии ОДКБ в стране.
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