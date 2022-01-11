В Казахстане назначен новый премьер-министр

Об этом пишет Tengrinews.kz .



На заседании парламента кандидатуру Алихана Смаилова на пост премьера выдвинул президент. Депутаты его поддержали.



Справка: до 2018 года Алихан Смаилов был помощником президента, в 2018-2019 годах – министром финансов. С 2019 по 5 января 2022 года он занимал должность первого заместителя премьер-министра Казахстана, а 5 января стал временным премьером.

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