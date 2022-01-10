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В Казахстане намерены назначить новое правительство

10 января, 2022 понедельник
18:14
Мир

11 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев планирует выступить с Посланием, которое должно перезапустить политический процесс в стране

Об этом сообщило посольство Казахстана в Украине, передает Укринформ.

Также в ведомстве заявили, что ожидают назначения нового правительства.

"11 января ожидаем выступление главы государства с Посланием в парламенте. Оно должно сделать рестарт политического процесса в стране. Ожидается назначение нового состава правительства", - рассказали в посольстве.

По словам казахских дипломатов, страна перешла в новую реальность, которую еще придется осознать".

Они добавили, что Казахстан будет придерживаться позиции "слышущего государства" и выстраивать более четкие механизмы обратной связи власти с народом, "чтобы подобные радикальные события больше не происходили".

"Мы знаем, что существуют разные сравнения событий в Казахстане и с украинским Майданом, и с событиями в Беларуси. Но наше глубокое убеждение, между ними нельзя ставить знак равенства. То, что произошло в Казахстане, имеет совершенно иную природу", - добавили в посольстве.

Дипломаты отметили, что за время протестов в стране возбуждено 125 уголовных дел. Они заверили, что государство обеспечит справедливое расследование на основе верховенства закона.

  • Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
  • 4 января казахские силовики начали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.
  • В СМИ появились видео, где можно увидеть "миротворцев" из России, прибывших в Казахстан для помощи в подавлении протестов.
  • Впоследствии президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ стрелять в митингующих на поражение без предупреждения, а также поблагодарил главу РФ Владимира Путина за "помощь в ликвидации погромов".
  • МИД Украины осудило насилие в ходе событий в Казахстане.
  • Посольство Казахстана назвало "вбросом" сообщение о якобы украинском следе в протестах

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Новости
Касим-Жомарт Токаев
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