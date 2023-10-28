Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир В Казахстане на шахте произошел пожар: погибли 16 человек

В Казахстане на шахте произошел пожар: погибли 16 человек

28 октября, 2023 суббота
09:09
Мир

Утром субботы, 28 октября, на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана произошел пожар, в результате чего погибли 16 горняков

Об этом пишет Радио Аззатык.

На момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность вывели 205 шахтеров.

По состоянию на 09:00, число погибших составляет 16 человек, еще 18 работников шахты госпитализировали. В то же время под землей до сих пор могут оставаться десятки людей.

Владелец шахты "АрселорМиттал Темиртау" предположил, что пожар мог начаться после взрыва газометана в лаве. Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с этой компанией.

Как пишет издание, "АрселорМиттал Темиртау" владеет шахтами Карагандинского угольного бассейна, металлургическим комбинатом Темиртау и инфраструктурными объектами моногорода. Эти активы контролируемая британским миллиардером индийского происхождения Лакшми Митталом компания получила в ходе приватизации в середине 1990-х.

На фоне серии смертоносных аварий в шахтах и на комбинате в последние годы власти Казахстана обвинили компанию в невыполнении обязательств по модернизации объектов производства, пренебрежении правилами техники безопасности. Однако "АрселорМиттал Темиртау" эти обвинения не комментировал.

Генеральная прокуратура Казахстана начала досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности во время горностроительных работ.

  • В Черниговской области в селе Гмырянка во вторник, 26 сентября, два работника предприятия упали в шахту загрузки зерна: один из них погиб.
Читайте также:
Олексій Голобуцький
Автор Алексей Голобуцкий
27 октября, 2023 пятница
"Слуга" Мазурашу хочет легализовать "уклонистов"
Авдіївка
27 октября, 2023 пятница
ISW рассказал, как большие потери РФ возле Авдеевки повлияют на ситуацию на фронте
Вадим Денисенко
Автор Вадим Денисенко
27 октября, 2023 пятница
Почему Кремль активно играет в игру "Путин умер и потом не умер"?
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.3
    Покупка 37.3
    Продажа 37.99
  • EUR
    Покупка 39.45
    Продажа 40.49
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
28 октября
09:58
Обновлено
Умеров поговорил с Остином: речь шла о предстоящей встрече в формате "Рамштайн"
09:30
Эксклюзив
У Бахмута враг пытается перехватить контроль за передним краем, - заместитель командира 3-й ОШБр
09:20
Обновлено
Украинская ПВО ночью над Днепропетровщиной уничтожила 3 вражеских ракеты
08:54
Израиль заявил о ликвидации руководителя военно-воздушных сил ХАМАС
08:38
ЮНИСЕФ потеряло связь со всеми своими работниками в Газе
08:31
Эксклюзив
"Погода стала на нашу сторону": офицер ВСУ о ситуации вокруг Авдеевки
08:30
Анонс
"Барселона" - "Реал": где и когда смотреть Эль Класико 28 октября
08:29
Оккупанты в Луганской области строят собственные мобильные сети: будут контролировать каждый звонок жителей, - ОВА
08:14
США прекратили экспорт гражданского огнестрельного оружия на 90 дней
08:03
OPINION
Почему не стоит заранее проклинать Джонсона
08:01
Обновлено
В Херсоне раздались взрывы: россияне ударили по центру города
08:00
Обзор
Памятка для кулаков, роман из Ирпеня и страх умереть без тебя – 5 книг о зависимости от прошлого
08:00
Анонс
УПЛ: расписание матчей и трансляций 12-го тура
07:55
Обновлено
Силы обороны в сутки ликвидировали 22 танка, 18 артсистем и 740 военных РФ, - Генштаб
07:46
Борис Джонсон будет работать ведущим на британском телеканале
07:28
Способна обезвреживать 95% всех мин: в Харьковской области разработали 16-тонную машину для разминирования
06:36
Страны Латинской Америки приняли резолюцию с осуждением российской агрессии против Украины
06:20
Спрятали среди бананов: в турецком порту изъяли более 600 кг кокаина
06:00
В США обнаружили мертвым мужчину, который расстрелял 22 человека в штате Мэн
05:36
Південна Корея
В Южной Корее отказались легализовывать гей-браки в армии
05:08
Встреча Байден и Си Цзиньпин может состояться уже в ноябре, - Reuters
04:40
ЕС принял решение о передаче Украине доходов от замороженных активов РФ на €3 млрд
04:12
"Нет фашизма! Нет путинизма!": в Бельгии избили пророссийского политика из Нидерландов
03:44
В ISW отметили продвижение ВСУ на левом берегу Днепра
03:16
Обновлено
ЦАХАЛ начала сухопутную операцию в Газе, палестинцы заявляют о танковых обстрелах
02:44
Ночная атака РФ на Украину: в Днепре слышны звуки взрывов
02:20
Кислица в ООН выразил убеждение, что "влечение справедливости" догонит Россию
01:52
Незаконно осужденный заместитель председателя Меджлиса Джеляла этапируют в Сибирь
01:02
Три страны призвали к быстрому прогрессу в нормализации отношений между Сербией и Косово
00:56
Пентагон
Сдерживание противников и уверенность партнерам: США будут разрабатывать новый тип ядерной бомбы
00:50
Эксклюзив
Под больницей в Газе ХАМАС построил подземный город: вицеспикер Кнессета о начале сухопутной операции Израиля
00:39
"Смерть" Путина – это предвыборная технология, - Данилов
00:29
Генасамблея ООН
Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному гуманитарному перемирию между Израилем и ХАМАСом
00:08
НАТО должна быть готова к угрозе от России, - минобороны Германии
2023, пятница
27 октября
23:59
Эксклюзив
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон был в состоянии дипломатического шпагата: политолог о визите лидера Франции в Израиль и Палестину
23:56
Дебютный ассист Малиновского принес "Дженоа" победу над "Салернитаной"
23:46
Неформально в Конгрессе говорят о возможности участия армии США в новых конфликтах, – член комитета ВР по нацбезопасности
23:25
Эксклюзив
Климкин объяснил, почему Кремль публично принимает представителей ХАМАС
23:00
Эрдоган призвал турок выходить на митинг солидарности с Палестиной
22:58
Ежедневно в Сумской области 100 украинцев въезжают из РФ, - Госпогранслужба
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV