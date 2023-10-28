В Казахстане на шахте произошел пожар: погибли 16 человек

Об этом пишет Радио Аззатык.

На момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность вывели 205 шахтеров.

По состоянию на 09:00, число погибших составляет 16 человек, еще 18 работников шахты госпитализировали. В то же время под землей до сих пор могут оставаться десятки людей.

Владелец шахты "АрселорМиттал Темиртау" предположил, что пожар мог начаться после взрыва газометана в лаве. Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с этой компанией.

Как пишет издание, "АрселорМиттал Темиртау" владеет шахтами Карагандинского угольного бассейна, металлургическим комбинатом Темиртау и инфраструктурными объектами моногорода. Эти активы контролируемая британским миллиардером индийского происхождения Лакшми Митталом компания получила в ходе приватизации в середине 1990-х.

На фоне серии смертоносных аварий в шахтах и на комбинате в последние годы власти Казахстана обвинили компанию в невыполнении обязательств по модернизации объектов производства, пренебрежении правилами техники безопасности. Однако "АрселорМиттал Темиртау" эти обвинения не комментировал.



Генеральная прокуратура Казахстана начала досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности во время горностроительных работ.