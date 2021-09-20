В Казахстане мужчина стрелял в судебных приставов, которые пришли его выселять, погибли пять человек
В результате стрельбы в городе Алма-Ата погибли пять человек, среди них - двое полицейских
Об этом сообщает Kazinform.
В полиции сообщили, что во время судебного решения о выселении из частного дома, житель открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции, сотрудникам Департамента по чрезвычайным ситуациям.
Пять человек, в том числе двое полицейских, погибли.
Подозреваемого обезвредили и задержали. Возбуждено уголовное дело.
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