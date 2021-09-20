В Казахстане мужчина стрелял в судебных приставов, которые пришли его выселять, погибли пять человек

Об этом сообщает Kazinform.

В полиции сообщили, что во время судебного решения о выселении из частного дома, житель открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции, сотрудникам Департамента по чрезвычайным ситуациям.

Пять человек, в том числе двое полицейских, погибли.

Подозреваемого обезвредили и задержали. Возбуждено уголовное дело.

