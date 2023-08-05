Об этом сообщает казахстанское издание NUR.

"В 2022 году в Казахстане начали расти случаи демонстрации символики Z или V на одежде, игрушках, транспортных средствах в связи с началом российско-украинского конфликта", - сообщил прокурор.

Кроме этого, в стране стало больше рекламы и товаров, в том числе детских, с выражениями "Армия Россия" и другими, которые, по мнению прокуроров, вызывают неоднозначную реакцию в обществе.

В этой связи прокуратура предложила правительству запретить изготовление, хранение, ввоз, перевозку и распространение на территории страны товаров с символами, используемыми в вооруженных конфликтах против суверенитета и политического режима другого государства.