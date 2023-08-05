В Казахстане хотят запретить продажу товаров с символами Z, V и ЧВК Вагнера
Органы государственной власти совместно с Генеральной прокуратурой Казахстана разрабатывают правовые основы для запрещения продаж товаров с символами российских оккупантов
Об этом сообщает казахстанское издание NUR.
"В 2022 году в Казахстане начали расти случаи демонстрации символики Z или V на одежде, игрушках, транспортных средствах в связи с началом российско-украинского конфликта", - сообщил прокурор.
Кроме этого, в стране стало больше рекламы и товаров, в том числе детских, с выражениями "Армия Россия" и другими, которые, по мнению прокуроров, вызывают неоднозначную реакцию в обществе.
В этой связи прокуратура предложила правительству запретить изготовление, хранение, ввоз, перевозку и распространение на территории страны товаров с символами, используемыми в вооруженных конфликтах против суверенитета и политического режима другого государства.
- Напомним, 23 марта депутаты Сейма Литвы предложили приравнять георгиевскую ленту и символ "Z" к нацистским и коммунистическим.
- 25 марта сообщалось, что в отдельных федеральных землях Германии приступили к штрафам за публичное использование российского оккупационного символа "Z".
- 29 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир ввести уголовную ответственность за использование символа "Z", под которым российские оккупанты уничтожают украинские города.
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