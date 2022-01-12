В Казахстане из-за распространения коронавируса закрываются кинотеатры и караоке, школьники будут учиться дистанционно

Об этом сообщает Казинформ.



"В Нур-Султане снова закрываются кинотеатры, театры, караоке. Главный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова подписала новое постановление", - отмечает издание.



Так, со среды, 12 января, в Нур-Султане запрещено:

проведение массовых мероприятий, как на открытом воздухе, так и внутри помещения, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому, за исключением проведения поминок в объектах - участниках Ashyq до 30 человек;

деятельность филармоний, театров, концертных залов, цирков, кинозалов;

проведение коллективных мероприятий: джума-намаз, религиозные обряды на объектах и на территории религиозных объединений;

проведение конференций, выставок, семинаров, форумов, деятельность ночных клубов, караоке;

обслуживание барных стоек на объектах общепита.

Кроме того, обучение школьников до 31 января переходит в дистанционный формат, обучение студентов всех курсов - до 6 февраля.

Напомним, 5 января в столице Казахстана Нур-Султане ввели чрезвычайное положение, действующее до 19 января. С 23:00 до 7:00 в городе будет действовать комендантский час.