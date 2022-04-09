В Казахстане из-за протеста против военных преступлений под консульством РФ схватили активистов

Об этом сообщает Радио Азаттик .

Активисты Oyan Qazaqstan легли на асфальт под консульством РФ со связанными руками, имитируя кадры с улиц Бучи, на которых лежали тела убитых мирных жителей.

Полиция задержала участников акции, которая длилась всего три минуты. На место стянули не менее двух десятков полицейских, подогнали три автозака. Во время задержания активисты кричали: "Фашисты!"

Асем Жапишеву, Тамилю Анчуткину, Дархану Шарипову и Боту Шарипжан отвезли в отделение полиции. Отмечается, что через два часа их отпустили после "разъяснительной беседы".

В полиции не комментировали задержание активистов.

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