В Казахстане депутата исключили из партии за поддержку агрессии РФ в сторону Украины
В четверг, 19 января, политическая партия Казахстана исключила одного из своих депутатов из-за поддержки вооруженной агрессии РФ против Украины
Об этом информирует Reuters.
Отмечают, что из казахской партии Ак Жол изгнали Азамата Абильдаева. Причиной стало то, что в январе этого года депутат заявил в интервью Радио Свободная Европа/Радио Свобода о поддержке российской "специальной военной операции". Также в интервью он назвал правительство Украины "нацистами".
После этого партия "Ак Жол" заявила, что обсудила комментарии Абильдаева на собрании и решила исключить его. Также партия попросила центральную избирательную комиссию отозвать мандат депутата. В заявлении "Ак Жол" говорится, что их партия "всегда уважает и поддерживает независимость и территориальную целостность нашей Республики и других дружественных государств".
Формально "Ак Жол" является оппозиционной партией в Казахстане. Однако в ключевых вопросах она придерживается линии правительства, которое, несмотря на тесные связи с Москвой, не поддержало полномасштабное вторжение РФ в Украину и призвало к миру.
Также поскольку, по данным социологического центра Demoscope, все больше казахов поддерживают Украину, чем Россию, слова Абильдаева могут нанести ущерб перспективам партии "Ак Жол" на досрочных парламентских выборах, которые должны состояться в ближайшее время.
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