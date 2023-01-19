В Казахстане депутата исключили из партии за поддержку агрессии РФ в сторону Украины

Об этом информирует Reuters.

Отмечают, что из казахской партии Ак Жол изгнали Азамата Абильдаева. Причиной стало то, что в январе этого года депутат заявил в интервью Радио Свободная Европа/Радио Свобода о поддержке российской "специальной военной операции". Также в интервью он назвал правительство Украины "нацистами".

После этого партия "Ак Жол" заявила, что обсудила комментарии Абильдаева на собрании и решила исключить его. Также партия попросила центральную избирательную комиссию отозвать мандат депутата. В заявлении "Ак Жол" говорится, что их партия "всегда уважает и поддерживает независимость и территориальную целостность нашей Республики и других дружественных государств".

Формально "Ак Жол" является оппозиционной партией в Казахстане. Однако в ключевых вопросах она придерживается линии правительства, которое, несмотря на тесные связи с Москвой, не поддержало полномасштабное вторжение РФ в Украину и призвало к миру.

Также поскольку, по данным социологического центра Demoscope, все больше казахов поддерживают Украину, чем Россию, слова Абильдаева могут нанести ущерб перспективам партии "Ак Жол" на досрочных парламентских выборах, которые должны состояться в ближайшее время.

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