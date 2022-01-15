В Казахстане арестовали экс-замминистра энергетики и сняли с должностей двух зятей Назарбаева

Об этом сегодня, 15 января 2022 года, сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан, передает TengriNews.



Следственно-оперативной группой территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержаны вице-министр энергетики Республики Казахстан Жумабай Карагаев, руководители электронных торговых площадок и лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области.



Следует подчеркнуть, что именно с удорожания вдвое сжиженного газа для заправки авто и начались январские беспорядки в Казахстане.



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В отношении Карагаева постановлением суда санкционирована избранная органом следствия и поддержанная прокуратурой области мера пресечения в виде "заключения под стражей" сроком на два месяца.







Кроме того, глава правления АО "КазТрансОйл" Димаш Досанов и председатель правления АО "НК "КазТрансГаз" Кайрат Шарипбаев уволен с должностей, сообщает информационное агентство KazTAG.



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Досанов приходится мужем младшей дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Алии Назарбаевой, а Шарипбаев – старшей – Дариге Назарбаевой.

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