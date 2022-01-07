В Казахстан прибыли 2,5 тыс. военных ОДКБ, которых возглавил командующий ВДВ Сердюков

Об этом пишет ORDA.



Всех военных направили в Алматы.



Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, возглавил "миротворческую" миссию командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.



Справка: Андрей Сердюков – участник Первой и Второй чеченских войн, марш-броска сводного батальона ВДВ на Приштину, украинских событий 2014 года, операции в Сирии.

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