В Казахстан прибыли 2,5 тыс. военных ОДКБ, которых возглавил командующий ВДВ Сердюков
В Казахстан приехали 2,5 тыс. военнослужащих стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
Об этом пишет ORDA.
Всех военных направили в Алматы.
Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, возглавил "миротворческую" миссию командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.
Справка: Андрей Сердюков – участник Первой и Второй чеченских войн, марш-броска сводного батальона ВДВ на Приштину, украинских событий 2014 года, операции в Сирии.
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