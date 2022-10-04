Об этом сообщает informburo.kz .

По словам министра внутренних дел Казахстана Мурата Ахметжанова, в страну после объявления в РФ мобилизации въехало более 200 тыс. россиян. Он отметил, что на границах России и Казахстана наблюдались пробки, но с 3 октября ситуация нормализовалась.

По словам Ахметжанова, 147 тыс. россиян уже уехали из страны. Вероятно, они пересекли Казахстан транзитом.

По данным Министерства цифрового развития Казахстана, 70 тыс. граждан РФ, приехавших в страну с 21 сентября, получили индивидуальные идентификационные номера.

21 сентября Владимир Путин объявил о проведении "долевой" мобилизации в России.

30 сентября сообщалось, что из-за нашествия россиян спрос на аренду жилья в Казахстане взлетел в 32 раза .

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