В Казахстан отправились 100 военных из Армении

Об этом пишет Sputnik Армения.



"Во время своей миссии армянское миротворческое подразделение будет осуществлять исключительно функции охраны стратегически важных объектов", - отмечает издание.



В Минобороны РФ уточнили, что в Казахстан уже вылетели три российских самолета Ил-76, которые доставят военных из Армении.

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