Об этом сообщили в telegram-канале Офиса генерального прокурора.

"20 сентября прокуры Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области провели осмотр двух подвальных помещений в пгт Казачья Лопань, где российская армия пытала гражданских во время оккупации", - говорится в сообщении.

Известно, что застенки были обустроены в подвалах железнодорожного вокзала и местного магазина. Российские военные насильно удерживали людей, подвергали их пыткам, физическому и психологическому насилию.

В настоящее время устанавливаются потерпевшие от рук военнослужащих страны-агрессора. Правоохранители собирают доказательную базу для свершения правосудия над российскими военными.

Следственные действия осуществляются в рамках уголовного производства по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

16 сентября стало известно, что на деоккупированных территориях Харьковщины обнаружили 10 пыточных, которые россияне обустроили для гражданских.

17 сентября в освобожденной Казачьей Лопани обнаружили застенки оккупантов.

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