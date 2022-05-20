В Катаре заявили о готовности поставлять сжиженный газ в Германию с 2024 года

Об этом заявил вице-премьер Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль-Тани, передает Reuters .

"Мы хотим, чтобы наш завод по производству сжиженного природного газа Golden Pass в Техасе, в котором Qatar Energy владеет 70% акций, был готов к поставкам в Германию уже в 2024 году", – заявил он.

20 мая у эмира Катара Тамима бина Хамад Аль-Тани запланированы переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине.

12 мая вицеканцлер и министр экономики Германии Роберт Габек заявил, что страна пока не может реализовать газовое эмбарго .