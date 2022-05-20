В Катаре заявили о готовности поставлять сжиженный газ в Германию с 2024 года
Катар надеется начать поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Германию в 2024 году
Об этом заявил вице-премьер Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль-Тани, передает Reuters .
"Мы хотим, чтобы наш завод по производству сжиженного природного газа Golden Pass в Техасе, в котором Qatar Energy владеет 70% акций, был готов к поставкам в Германию уже в 2024 году", – заявил он.
20 мая у эмира Катара Тамима бина Хамад Аль-Тани запланированы переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине.
- 12 мая вицеканцлер и министр экономики Германии Роберт Габек заявил, что страна пока не может реализовать газовое эмбарго .
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