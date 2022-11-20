В Катаре стартовал чемпионат мира по футболу
В воскресенье, 20 ноября, матчем между сборными Катара и Эквадора в Эль-Хауре стартовал чемпионат мира-2022 по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Перед первой игрой ЧМ-2022 на стадионе "Эль-Байт" прошла торжественная церемония открытия турнира.
В первой игре традиционно играют хозяева чемпионата мира. Сборная Катара встречается с Эквадором. Также в группе A выступят Нидерланды и Сенегал.
Чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Действующим обладателем титула является сборная Франции.
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20 ноября стало известно, что Карим Бензема не сыграет на чемпионате мира-2022 за сборную Франции.
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