Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



"В Каспийской флотилии РФ есть три корабля класса " Буян-М ", которые имеют крылатые ракеты "Калибр". Они могут достигать цели в радиусе полутора тысяч километров. Кстати, эти корабли нанесли первые удары по Сирии в 2015 году, также удары наносились по Украине и ракеты летели через территорию Российской Федерации", – прокомментировал капитан 1-го ранга запаса ВСУ.



Андрей Рыженко объяснил, что запуски "калибров" серьезно отличают Каспийское море от Средиземного, потому что из Средиземноморья россияне не могут по нас стрелять, потому что их ракеты никогда не полетят над территорией Турции или Греции.



"Из источников от министерства обороны Украины мне известно, что таких ракет в Каспийской флотилии осталось около 35% от общей начальной численности, то есть почти сто единиц. К сожалению, это еще позволяет им проводить подобные атаки по нашей территории. Но есть хорошая новость, что наше ПВО достаточно эффективно сбивает эти "калибры". Я думаю, если наши дроны несколько раз доплывут до Севастополя, то Каспийская флотилия россиянами уже не поможет", - заметил Рыженко.

Напомним, ранее по Днепру из Каспийского моря российский самолет выпускал ракеты по $13 млн.

Также ракета из акватории Каспийского моря попала по воинской части во Львовской области.

11 ноября оперативное командование "Юг" сообщало , что российский агрессор держит в Черном море наготове 16 крылатых ракет "Калибр"