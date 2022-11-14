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В Каспийской флотилии РФ осталось около ста единиц ракет "Калибр", – капитан 1-го ранга запаса ВСУ Рыженко

14 ноября, 2022 понедельник
16:09
война с Россией

Андрей Рыженко, капитан 1-го ранга запаса ВСУ, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ (2004-2020гг.), отметил, что в Каспийском море есть три корабля класса "Буян-М" с крылатыми ракетами, которые могут наносить удары по целям в радиусе полторы тысячи километров

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"В Каспийской флотилии РФ есть три корабля класса " Буян-М ", которые имеют крылатые ракеты "Калибр". Они могут достигать цели в радиусе полутора тысяч километров. Кстати, эти корабли нанесли первые удары по Сирии в 2015 году, также удары наносились по Украине и ракеты летели через территорию Российской Федерации", – прокомментировал капитан 1-го ранга запаса ВСУ.

Андрей Рыженко объяснил, что запуски "калибров" серьезно отличают Каспийское море от Средиземного, потому что из Средиземноморья россияне не могут по нас стрелять, потому что их ракеты никогда не полетят над территорией Турции или Греции.

"Из источников от министерства обороны Украины мне известно, что таких ракет в Каспийской флотилии осталось около 35% от общей начальной численности, то есть почти сто единиц. К сожалению, это еще позволяет им проводить подобные атаки по нашей территории. Но есть хорошая новость, что наше ПВО достаточно эффективно сбивает эти "калибры". Я думаю, если наши дроны несколько раз доплывут до Севастополя, то Каспийская флотилия россиянами уже не поможет", - заметил Рыженко.

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Украина
Россия
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