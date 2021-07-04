В Каспийском море у побережья Азербайджана произошел мощный взрыв

Об этом сообщает Oxu .

Сначала СМИ сообщили о пожаре на газовой платформе "Умид", однако государственная нефтекомпания Азербайджана SOCAR это отрицает. Нефтяники считают, что причиной взрыва могло стать извержение грязевого вулкана.

"На морских платформах и промышленных объектах, находящихся под контролем SOCAR, аварий не было, работа продолжается в штатном режиме", - заявили в компании.

В то же время Государственная морская администрация Азербайджана сообщила судам, чтобы они держались подальше от пожара.

JUST IN - Major explosion at the Umid gas field in the Caspian Sea near Baku, Azerbaijan. pic.twitter.com/W6satBoiUL - Disclose.tv ???? (@disclosetv) July 4, 2021

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