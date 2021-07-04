В Каспийском море у побережья Азербайджана произошел мощный взрыв
В Каспийском море вблизи Азербайджана произошел мощный взрыв, причиной которого может быть извержение грязевого вулкана
Об этом сообщает Oxu .
Сначала СМИ сообщили о пожаре на газовой платформе "Умид", однако государственная нефтекомпания Азербайджана SOCAR это отрицает. Нефтяники считают, что причиной взрыва могло стать извержение грязевого вулкана.
"На морских платформах и промышленных объектах, находящихся под контролем SOCAR, аварий не было, работа продолжается в штатном режиме", - заявили в компании.
В то же время Государственная морская администрация Азербайджана сообщила судам, чтобы они держались подальше от пожара.
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