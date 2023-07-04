Как сообщил центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, магнитуда землетрясения на глубине 20 км составила 5,7.

Землетрясение ощущалось в городах Губа, Хачмаз, Сиязань, Сумгаит и Баку, а также на Апшеронском полуострове и прилегающих районах до 5-4 баллов.

Геологическая служба США оценила магнитуд землетрясения в 5,4.

Европейский средиземноморский сейсмологический центрсообщил , что эпицентр подземных толчков зафиксировали в 80 километрах к северо-востоку от города Хачмаз.

Подземные толчки ощущались в нескольких регионах Азербайджана, включая столицу Баку. Отмечается, что покинувшие свои дома жители столицы находятся на улицах, опасаясь повторных толчков.

Пока информации о разрушениях или жертвах нет.