В Каспийском море произошло землетрясение: толчки почувствовали в столице Азербайджана
Сразу после полуночи 4 июля в Каспийском море зафиксировали землетрясение магнитудой почти 6, которое почувствовали жители столицы Азербайджана – Баку
Как сообщил центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, магнитуда землетрясения на глубине 20 км составила 5,7.
Землетрясение ощущалось в городах Губа, Хачмаз, Сиязань, Сумгаит и Баку, а также на Апшеронском полуострове и прилегающих районах до 5-4 баллов.
Геологическая служба США оценила магнитуд землетрясения в 5,4.
Европейский средиземноморский сейсмологический центрсообщил , что эпицентр подземных толчков зафиксировали в 80 километрах к северо-востоку от города Хачмаз.
Подземные толчки ощущались в нескольких регионах Азербайджана, включая столицу Баку. Отмечается, что покинувшие свои дома жители столицы находятся на улицах, опасаясь повторных толчков.
Пока информации о разрушениях или жертвах нет.
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