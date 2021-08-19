В Карпатах заблудились четверо детей, их ищут ГСЧС, Нацполиция, лесники и гражданские
На Закарпатье в лесу заблудились четверо детей, спасатели проводят поисковую операцию
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС .
Ночью 19 августа от дежурного полицейского в ГСЧС поступило сообщение, что 18 августа во время сбора ягод и грибов в лесу вблизи села Порошково заблудились 4 детей (2007 - 2014 г.р.).
По состоянию на утро поиски детей продолжаются. К ним привлечены 61 человек и 7 единиц техники, 2 собаки, а именно:
- 11 спасателей и 2 единицы техники;
- 22 полицейских, 4 единицы техники и 2 собаки;
- 20 местных жителей;
- работники лесхоза - 8 человек и 1 единица техники.
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