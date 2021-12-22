В Карпатах за два дня выпало более 50 см снега
В Карпатах на горе Пип Иван Черногорский в течение 20-21 декабря выпало более 50 см снега
Об этом сообщает в Facebook Черногорский горный поисково-спасательный пост.
"За последние два дня выпало более 50см свежего снега, местами передувы выше 1м", - говорится в сообщении.
По состоянию на 9:05 в среду 22 мая температура воздуха на этой горе составляла -21°С, наблюдался западный, северо-западный ветер со скоростью 14м/с, погода была облачной с прояснениями.
Кроме того, прессслужба ГСЧС сообщает, что 22 декабря на высокогорье Закарпатской области удержится значительная снеголавинная опасность (3-й уровень).
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