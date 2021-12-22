В Карпатах за два дня выпало более 50 см снега

Об этом сообщает в Facebook Черногорский горный поисково-спасательный пост.



"За последние два дня выпало более 50см свежего снега, местами передувы выше 1м", - говорится в сообщении.



По состоянию на 9:05 в среду 22 мая температура воздуха на этой горе составляла -21°С, наблюдался западный, северо-западный ветер со скоростью 14м/с, погода была облачной с прояснениями.

Кроме того, прессслужба ГСЧС сообщает , что 22 декабря на высокогорье Закарпатской области удержится значительная снеголавинная опасность (3-й уровень).