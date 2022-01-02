В Карпатах в Пруте утонула "Нива"

Об этом со ссылкой на газету Молодой буковинец сообщает Еспресо.TV.



"Машина остановилась посреди воды. А вот уже самостоятельно уехать водитель не смог. Пришлось вызвать спасателей", - отмечает издание.







При этом отмечается, что в связи с резким поднятием уровня воды в Пруте движение на переправе было запрещено.



На этом месте ведется строительство капитального моста.





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